Tierische Stars Wal, Eisbär, Krake - diese Tierschicksale haben uns berührt

BELUGA MOBY DICK: Zu einer wahren Berühmtheit wurde ein Beluga, der vor 60 Jahren von vielen Menschen in Deutschland gesehen wurde: Das etwa vier Meter lange Tier schwamm den Rhein hinauf bis nach Bonn und bekam den Namen Moby Dick. Die Menschen standen in Scharen am Flussufer, um den Besucher aus der Arktis zu sehen. "War ein schöner Kerl, enorm groß", erinnerte sich ein Zeitzeuge in einem Interview. Während der rund vier Wochen im Fluss verlor Moby-Dick sein strahlendes Weiß, sah zunehmend scheckig und grau aus. Nach mehreren Kehrtwendungen erreichte er wieder die Nordsee.