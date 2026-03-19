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Tierische Namensfindung Tierpark sucht Name für Schimpansen-Baby

Im Hellabrunner Urwaldhaus gab es im Februar Schimpansen-Nachwuchs. Für das weibliche Baby wird jetzt ein Name gesucht. Dabei können sich Gäste kreativ einbringen.

Tierische Namensfindung: Tierpark sucht Name für Schimpansen-Baby
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Ein Schimpansenbaby wie dieses wurde auch im Tierpark Hellabrunn geboren. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

München (dpa/lby) - Wie soll das niedliche Schimpansen-Baby im Münchner Tierpark Hellabrunn heißen? Bei dieser Frage können Gäste des Parks noch bis zum 25. März mitentscheiden. Der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt, teilte der Tierpark mit. Als einzige Einschränkung gelte, dass der Vorname mit einem A beginnen müsse. Ansonsten seien Vorschläge mit Bezug zur afrikanischen Herkunft der Schimpansen besonders willkommen, am liebsten mit Bezug zur afrikanischen Herkunft, hieß es.

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Das Baby gehört nach Angaben des Tierparks der stark bedrohten Unterart der Zentralafrikanischen Schimpansen an. Vater Jambo, Mutter Zenta und das Jungtier sind für Besucherinnen und Besucher im Urwaldhaus zu sehen. Gleichzeitig könne sich die Familie jederzeit in rückwärtige, nicht einsehbare Bereiche zurückziehen, unterstreicht der Zoo in seiner Mitteilung.