Tierische Namensfindung: Tierpark sucht Name für Schimpansen-Baby

München (dpa/lby) - Wie soll das niedliche Schimpansen-Baby im Münchner Tierpark Hellabrunn heißen? Bei dieser Frage können Gäste des Parks noch bis zum 25. März mitentscheiden. Der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt, teilte der Tierpark mit. Als einzige Einschränkung gelte, dass der Vorname mit einem A beginnen müsse. Ansonsten seien Vorschläge mit Bezug zur afrikanischen Herkunft der Schimpansen besonders willkommen, am liebsten mit Bezug zur afrikanischen Herkunft, hieß es.