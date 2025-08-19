Herford - Eine 2,50 Meter lange Würgeschlange hat sich im Garten einer Frau in Herford (Nordrhein-Westfalen) gut getarnt im Komposthaufen versteckt. Nach erstem Anschein handle es sich bei der Riesenschlange tatsächlich um eine Boa Constrictor, teilte die Kreispolizeibehörde Herford mitteilte. Wie das auch Königsschlange genannte Tier in den Garten gelangen konnte, sei unklar. Der Ausreißer sei in artgerechte Verwahrung genommen worden. Die Polizei erbittet Hinweise auf die Herkunft des Tieres oder den Eigentümer.