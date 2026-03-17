Kempten - Fünf ausflugsfreudige Laufenten haben über mehrere Tage hinweg im schwäbischen Kempten etliche Polizeieinsätze verursacht. Die Tiere seien immer wieder von besorgten Passanten auf den Straßen gesehen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten die "gefiederten Spaziergänger" dabei aus den Gefahrensituationen begleitet. Nach einem letzten Notruf am Sonntag entschieden sich die Polizisten kurzerhand dazu, die Enten einzufangen. Sie wurden in eine Wildtierauffangstation gebracht. Wer seine Laufenten nun vermisst, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.