Die Lokalschau des Rassekaninchen-Zuchtvereins T79 Heldburg beschließt traditionell zum Heldburger Weihnachtsmarkt auch das Ausstellungsjahr der Rassekaninchezüchter im Landkreis. Ein weihnachtlich hergerichteter Adler-Saal der einstigen in die DDR-Zeit zurückreichenden Gaststätte mag zum Ausdruck bringen, mit welchem Fleiß und persönlichen Einsatz die fünf Vereinsmitglieder ihr Hobby „Rassekaninchenzucht“ betreiben. Ihr Vereinsvorsitzender Gerald Schromik (seine Zuchtrasse: Castor-Rexe), hat mit Robin und Heinz Heybach (Lohkaninchen schwarz), Hartmut Huntstock (Alaska) und Rainer Lehmann (Kleinsilber graubraun) verlässliche Züchter an seiner Seite. „In besseren Zeiten“, meinte Gerald Schromik, der im kommenden Jahr sein 50-jähriges Jubiläum als Vereinsvorsitzender begeht, „hatten wir um die 20 Mitglieder. Leider ist uns in neuerer Zeit der Nachwuchs aus verschiedenen Gründen abhandengekommen, einige Mitglieder sind verstorben, andere haben aus Altersgründen ihr Hobby nicht mehr betreiben können“.