Im Tierheim am Wald wurde eine Folge von „Tierisch tierisch“ gedreht. Ausgestrahlt wird die Sendung im MDR am 29. Januar um 19.50 Uhr. Für eine Nachdrehe ist das Team um Uta Bresan am 1. Februar nochmals in Meiningen, um sich nach dem Verbleib der Vierbeiner zu erkundigen.