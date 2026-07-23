Kisten, in denen eigentlich Backwaren transportiert werden, stehen mitten im Wald in der Nähe von Schwarza und Ebershausen. Die Griffe der Boxen sind mit Kabelbindern fest aneinandergebunden – fast wie in einem Gefängnis. Drinnen sitzen drei kleine und drei ausgewachsene Katzen. Sie haben keine Chance, sich selbst zu befreien. Kein Wasser, kein Futter, keinen Ausweg. Wer die Tiere so aussetzt, nimmt ihren Tod ganz bewusst in Kauf. Nur weil vor wenigen Tagen Spaziergänger die Boxen rechtzeitig entdecken, überleben die Katzen. Heute werden sie in der Tierauffangstation Zella-Mehlis versorgt.