Die beiden farblich ungleichen Kater – der rote Rocky und der weißgetigerte Ramon – stürzen jedes Mal zur Tür ihres Zimmers im Tierheim am Wald in Hildburghausen, wenn sie sich öffnet. Dort gibt es dann drei Möglichkeiten für das aufgeweckte Kater-Duo: Entweder bringt jemand leckes Futter oder die beiden können flugs in den Gang entwischen und ein kleines Erkundungsabenteuer erleben oder es kommt endlich ein tierliebes Herz, das die Katerchen für immer in ihr neues perfektes Zuhause entführt.