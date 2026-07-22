Mit seinem Terrassencafé bekam das Tierheim Rohrer Berg auch eine neue monatliche Informationsveranstaltungsreihe, von April bis Oktober: „Kleine Tierkunde zur Kaffeestunde“. Nach „Gesunder Ernährung“ und „Fell- und Krallenpflege“ folgte am vergangenen Wochenende eine sehr gut besuchte Gesprächsrunde über Tierkommunikation. Die Juni-Veranstaltung dagegen war wegen der Hitze kurzfristig abgesagt worden und wird nun am kommenden Sonntag, 26. Juli, 14 Uhr, nachgeholt. Dabei geht es um eine spezielle Katzenproblematik. „Spielen meine Katzen noch oder ist das schon Streit? Konflikte im Mehrkatzenhaushalt frühzeitig erkennen und richtig handeln“, lautet das spannende Thema des Vortrags im Meininger Tierheim, Am Alten Flugplatz 13.