Mit seinem runden Charakterkopf erinnert der drollige weiß-rote Pumpkin, der zur Zeit im Meininger Tierheim lebt, vielleicht wirklich ein wenig an einen Kürbis. Geschätzt wird der entspannte, gemütliche Kater auf etwa vier bis sechs Jahre. Genaue Altersangaben sind bei Katzen bekanntlich schwierig, Pumpkin ist aber auf alle Fälle schon ein gestandener Kater, der sich von den Zweibeinern gern streicheln lässt und sich gern gemütlich in sein Körbchen kuschelt, aber seine Neugier nicht verloren hat. Des Weiteren liebt der unkomplizierte Charmeur Leckerchen und kleine Runden im gesicherten Freilauf.