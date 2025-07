Für eines seiner Sorgentiere sucht der Meininger Tierschutzvereins nicht nur Familienanschluss. Zunächst geht es für Rex darum, seine heftigen Schmerzen loszuwerden, die seine Lebensfreude stark beeinträchtigen. Der knuddelige braun-weiße Rüde braucht also mehr als nur die Hilfe eines einzigen Tierfreundes, der ihm hoffentlich eines nicht allzu fernen Tages ein schönes Zuhause geben wird. Das hat er in seiner Vergangenheit eher nicht gehabt. Er braucht jetzt das Mitgefühl und die finanzielle Unterstützung vieler Tierfreunde, damit der Tierschutzverein die für ihn so wichtigen Hüftoperationen in Auftrag geben kann, damit ihm nicht mehr jeder Schritt weh tut.