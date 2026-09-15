Tierheim Meiningen: Erste Hilfe für Tiere und Chips für Katzen

Weiter geht am Samstag, 19. September, 14 Uhr, die spannende monatliche Veranstaltungsreihe „Kleine Tierkunde zur Kaffeestunde“ im Terrassencafé des Meininger Tierheims Rohrer Berg mit dem Thema „Erste Hilfe bei Tieren“.
Wie leiste ich meinem Haustier im Notfall richtig Erste Hilfe? Darüber wird im Meininger Tierheim informiert. Danach gibt es eine kostenlose Chip-Aktion für Katzen.
Weiter geht am Samstag, 19. September, 14 Uhr, die spannende monatliche Veranstaltungsreihe „Kleine Tierkunde zur Kaffeestunde“ im Terrassencafé des Meininger Tierheims Rohrer Berg mit dem Thema „Erste Hilfe bei Tieren“.
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Es gibt diesmal eine kleine Planänderung: Da die eigentliche Referentin verhindert ist, übernimmt eine erfahrene Tierärztin diesen Fachvortrag. Anschließend gibt es sogar noch eine Bonusaktion: Der Meininger Tierschutzverein bieten an, so etwa ab 15 Uhr mit den Stubentigern im Tierheim vorbeizukommen, um sie unentgeltlich chippen zu lassen.
Bei der Tierärztin sind die Katzen für das Setzen des Transponders in den besten Händen. Mit der Chipnummer, sozusagen dem Personalausweis, können die Kätzchen in die Tiermelderegister aufgenommen werden. Und falls die Fellnase doch mal abhandenkommt und irgendwo anders gefunden wird, kann ihre Herkunft schnell ermittelt werden und der Ausreißer im besten Fall wieder nach Hause zurückkehren. Die Chippaktion ist kostenlos. Natürlich hofft der Tierschutzverein sehr auf die Spendenbereitschaft der Gäste, denn davon lebt das Tierheim.
Worum nun soll es in dem Vortrag ab 14 Uhr gehen, der Katzen- und Hundebesitzer gleichermaßen anspricht? Zwar wissen viele, wie man ein menschliches Familienmitglied versorgt, bis ärztliche Hilfe naht. Doch wie reagiert man richtig, wenn das Haustier gesundheitliche Probleme bekommt? Wie oft passiert es gerade dann, wenn die Tierärzte Feierabend oder Wochenende haben?! Dann wird guter Rat teuer – und man muss sein Tier auch erst mal für die Tierarztfahrt stabilisieren. Doch selbst bei weniger ernsten Wehwehchen oder um überhaupt zu erkennen, dass irgendetwas nicht stimmt, kann Erste-Hilfe-Wissen im Umgang mit Tieren äußerst nützlich sein.
Auch diesmal dürfen nach dem kleinen Vortrag individuelle Fragen gestellt werden.
Dazu gibt es wieder selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Getränke, serviert vom Meininger Tierschutzverein Spenden für den Tierschutz sind sehr willkommen und notwendig, um auf Dauer den Tierheimbetrieb auf dem Rohrer Berg finanzieren zu können. Da die Tierheimterrasse überdacht ist, wären auch ein paar Regentropfen kein Hinderungsgrund.