Tierheim Meiningen: Erste Hilfe für Tiere und Chips für Katzen

Nützliches Erste-Hilfe-Wissen

Worum nun soll es in dem Vortrag ab 14 Uhr gehen, der Katzen- und Hundebesitzer gleichermaßen anspricht? Zwar wissen viele, wie man ein menschliches Familienmitglied versorgt, bis ärztliche Hilfe naht. Doch wie reagiert man richtig, wenn das Haustier gesundheitliche Probleme bekommt? Wie oft passiert es gerade dann, wenn die Tierärzte Feierabend oder Wochenende haben?! Dann wird guter Rat teuer – und man muss sein Tier auch erst mal für die Tierarztfahrt stabilisieren. Doch selbst bei weniger ernsten Wehwehchen oder um überhaupt zu erkennen, dass irgendetwas nicht stimmt, kann Erste-Hilfe-Wissen im Umgang mit Tieren äußerst nützlich sein.