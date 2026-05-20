Es gibt Katzen, die entdeckt man erst auf den zweiten Blick. Und es gibt Carlo. Der Tierheimkater ist ein echter Hingucker. Und der charmante schwarz-weiße Bursche mit der interessanten Gesichtszeichnung weiß auch ganz genau um seine Wirkung. Gern wälzt er sich auf dem Rücken, um sich Tierheimbesuchern zu präsentieren und Faxen mit ihnen zu machen. An Selbstbewusstsein mangelt es dem charismatischen Kater, der vor einigen Monaten in Rohr aufgetaucht und als Fundtier ins Tierheim Rohrer Berg eingezogen war, jedenfalls nicht. Er hat auch schon einiges an Lebenserfahrung gesammelt. Carlo könnte vielleicht um 2020 geboren sein. Genauer lässt sich das bei Fundkatzen nicht sagen.