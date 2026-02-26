Die Argumente sind hinlänglich ausgetauscht, die Fronten nicht wirklich verhärtet. Es gibt in Sachen auskömmliche Finanzierung des Hildburghäuser Tierheims am Wald jedoch unterschiedliche Ansichten der Kreisverwaltung und des Tierschutzverein Südthüringen als Träger des Heims. Eine Einigung ist noch nicht in Sicht, aber immerhin ist man im Gespräch – das bestätigt Rita Diegler, Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins und die Frau am Megafon bei der kleinen Tierheim-Demo am Donnerstagnachmittag vor dem Hildburghäuser Landratsamt. Und das bestätigt auch Landrat Sven Gregor, unter dessen Bürofenster einige Dutzend Unterstützer des Tierheims mit Papptafeln und Sprechchören ihre Meinung kundtun.