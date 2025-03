Tierheim Ilmenau: Unentdeckte Katzenschönheit sucht Zuhause

Milly ist eine fast einjährige Fundkatze, die seit einigen Monaten im Ilmenauer Tierheim lebt. Jeden Tag zeigt sich ihre zauberhafte Ausstrahlung ein Stück mehr – auch wenn sie noch etwas zurückhaltend wirkt. Die Mitarbeiter im Tierheim sind sich aber sicher: Es ist an der Zeit, dass diese schöne Fundkatze endlich in ein liebevolles Zuhause kommt. Mit Milly muss man zwar ein wenig Geduld haben, doch im Endeffekt wird der Spruch wahr: „Katzen hören unser Herz, wenn es flüstert. Manche Menschen nicht einmal, wenn es schreit“, so das Tierheim.