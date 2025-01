Tierheim Ilmenau: Katzenmama Anja wünscht sich eine Familie

Jüngst hat das Ilmenauer Tierheim inoffiziell ihren Schützling Anja zur Katzenmama des Jahres 2024 gekürt. Anja, das ist eine erst zweijährige getigerte Schönheit. In der Vorweihnachtszeit fanden Tierfreunde die kranke Katzenfamilie und brachten Anja und ihre fünf noch ganz kleinen Kätzchen ins Tierheim. „Obwohl es Anja damals alles andere als gut ging, hatte sich die Samtpfote aufopfernd um ihre Kinder gekümmert. In einer externen Pflegestelle wurde die Familie gesund gepflegt. Mittlerweile geht es Anja gut und sie lebt im Tierheim“, berichten die Tierschützer. Doch das Tierheim, so sind sich die Tierschützer bewusst, dürfe nicht ihre Endstation sein. „Wer trotz Hunger und Krankheit fünf so süße Racker durchbringt, der hat für sich selbst ein gutes Zuhause verdient“, sind sich die Tierheimmitarbeiter bewusst. Da die tapfere Katze etwas schüchtern sei, werde sie von den Tierheimbesuchern übersehen. Nun soll die kleine Heldin Anja die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdiene.