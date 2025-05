Bald wird Minka vier Jahre alt – der erste glückliche Geburtstag ihres noch so jungen Katzenlebens. Denn die süße kleine Katze hat in ihrem bisherigen Zuhause nicht viel Freude erlebt. So ist das Felltigerchen im Ilmenauer Tierheim gelandet. Dort erfährt sie zum ersten Mal, was es bedeutet, umsorgt zu werden.