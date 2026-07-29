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Tierheim Ilmenau Katergeschwister suchen neue Zweibeiner

Jessie Morgenroth

Theo und Leo sind zwei freundliche Gesellen – und doch im Tierheim gelandet. Nun hoffen sie auf ein neues Zuhause – am liebsten gemeinsam. Ihre Geschichte.

Tierheim Ilmenau: Katergeschwister suchen neue Zweibeiner
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Schaut in eine gute Zukunft: Theo. Foto: Tierheim

Der hübsche Theo und sein Bruder Leo mussten ihr gewohntes Zuhause leider aus gesundheitlichen Gründen der Vorbesitzer verlassen. Nun warten die beiden Traumkater im Tierheim auf ein neues, dauerhaftes Glück. „Theo ist ein absoluter Hauptgewinn für jeden Katzenfan: Er ist extrem schmusebedürftig, sucht aktiv die Nähe zum Menschen und genießt jede Streicheleinheit in vollen Zügen“, teilt das Tierheim zu seinem Schützling mit. Er wurde etwa März 2025 geboren, ist kastriert und seit Juli im Ilmenauer Tierheim.

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Theo ist sehr anhänglich, verschmust und menschenbezogen und zeigt sich hier im Tierheim sehr verträglich mit anderen Katzen.

Leo ist dunkler als Bruder Theo. Foto: Tierheim Ilmenau

Aber auch sein gleichaltriges Geschwisterchen Leo sucht ein liebevolles Zuhause – auch er ist ein ruhiger, lieber und kastrierter Geselle. Beide Katzengeschwister kennen bisher nur das Leben in einer Wohnung. Ein behutsamer Freigang wäre laut Tierheim möglich. „Die beiden wünschen sich ein liebevolles Umfeld, in dem genügend Zeit für Kuschelstunden und gemeinsame Spieleinheiten vorhanden ist. Eine gemeinsame Vermittlung wäre super, aber kein Muss. Einzelne Abgabe in ein ruhiges Zuhause zu einer sozialverträglichen Katze wäre möglich“, so die Tierschützer weiter.

Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Theo und Leo vereinbaren will, meldet sich im Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an: nachricht@tierheim-ilmenau.de.

Guck guck! Wartet da ein neues Zuhause auf mich? Foto: Tierheim Ilmenau

Das Tierheim bittet außerdem um Spenden für die Unterbringung und Verkostung an das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V. mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de mit dem Verwendungszweck: „Kater Theo“. Spenden werden laut Tierheim für Theo’s Unterbringung eingesetzt. Überschüsse kommen satzungsgemäß weiteren Katzen in Not zugute.

Erbschaften und Vermächtnisse erreichen die Tiere im Tierheim Ilmenau bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden werden gern genommen.