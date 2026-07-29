Tierheim Ilmenau: Katergeschwister suchen neue Zweibeiner

Der hübsche Theo und sein Bruder Leo mussten ihr gewohntes Zuhause leider aus gesundheitlichen Gründen der Vorbesitzer verlassen. Nun warten die beiden Traumkater im Tierheim auf ein neues, dauerhaftes Glück. „Theo ist ein absoluter Hauptgewinn für jeden Katzenfan: Er ist extrem schmusebedürftig, sucht aktiv die Nähe zum Menschen und genießt jede Streicheleinheit in vollen Zügen“, teilt das Tierheim zu seinem Schützling mit. Er wurde etwa März 2025 geboren, ist kastriert und seit Juli im Ilmenauer Tierheim.