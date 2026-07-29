Tierheim Ilmenau: Katergeschwister suchen neue Zweibeiner

Leo ist dunkler als Bruder Theo. Foto: Tierheim Ilmenau

Aber auch sein gleichaltriges Geschwisterchen Leo sucht ein liebevolles Zuhause – auch er ist ein ruhiger, lieber und kastrierter Geselle. Beide Katzengeschwister kennen bisher nur das Leben in einer Wohnung. Ein behutsamer Freigang wäre laut Tierheim möglich. „Die beiden wünschen sich ein liebevolles Umfeld, in dem genügend Zeit für Kuschelstunden und gemeinsame Spieleinheiten vorhanden ist. Eine gemeinsame Vermittlung wäre super, aber kein Muss. Einzelne Abgabe in ein ruhiges Zuhause zu einer sozialverträglichen Katze wäre möglich“, so die Tierschützer weiter.