Peaches – wer bei diesem englischen Wort an saftige Pfirsiche denkt, hat freilich recht. Doch auch im Ilmenauer Tierheim gibt es Peaches ... genauer gesagt eine Peaches. Bei der kleinen Lady handelt es sich um einen einjährigen Chihuahua-Mix. „Leider ist Peaches schon durch mehrere Hände gegangen, bevor sie bei uns abgegeben wurde. Der süße Vierbeiner hatte das Pech, das viele kleine Hunde erleiden. Die Besitzer denken, so kleine Hunde müssen nicht genauso konsequent erzogen werden wie ihre großen Artgenossen. Das ist natürlich ein Irrtum. Und dann kommen die Familien nicht mit den Minityrannen zurecht und die Endstation ist erst mal das Tierheim“, berichten die Tierschützer zu ihrem kleinen Schützling.