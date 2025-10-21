 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. Hündin Peaches: Wirbelwind auf kleinen Pfoten

Tierheim Ilmenau Hündin Peaches: Wirbelwind auf kleinen Pfoten

Jessie Morgenroth

Chihuahuas sind kleine Hunde, doch auch sie brauchen eine konsequente Erziehung. Daran haperte es bei Peaches und sie landete im Ilmenauer Tierheim. Ihre Geschichte:

Tierheim Ilmenau: Hündin Peaches: Wirbelwind auf kleinen Pfoten
1
Klein aber oho: Hündin Peaches hat in ihrem jungen Leben schon viel erlebt. Findet sie nun ein neues Zuhause? Foto: Tierheim Ilmenau

Peaches – wer bei diesem englischen Wort an saftige Pfirsiche denkt, hat freilich recht. Doch auch im Ilmenauer Tierheim gibt es Peaches ... genauer gesagt eine Peaches. Bei der kleinen Lady handelt es sich um einen einjährigen Chihuahua-Mix. „Leider ist Peaches schon durch mehrere Hände gegangen, bevor sie bei uns abgegeben wurde. Der süße Vierbeiner hatte das Pech, das viele kleine Hunde erleiden. Die Besitzer denken, so kleine Hunde müssen nicht genauso konsequent erzogen werden wie ihre großen Artgenossen. Das ist natürlich ein Irrtum. Und dann kommen die Familien nicht mit den Minityrannen zurecht und die Endstation ist erst mal das Tierheim“, berichten die Tierschützer zu ihrem kleinen Schützling.

Nach der Werbung weiterlesen

Peaches residiert in ihrem Körbchen. Foto: Tierheim Ilmenau

Glücklicherweise sei die niedliche Peaches wie alle Chihuahuas sehr intelligent und füge sich problemlos in die Gemeinschaft ein. „Mehr noch, Peaches hat sich in wenigen Tagen zum Sonnenschein aller entwickelt. Das bedeutet, der kleine Fellträger braucht nur eine Familie, die sie liebevoll und konsequent behandelt und ihr ihre Grenzen zeigt. Dann wird die Kleine genau wie bei uns Freude und Bereicherung sein“, ist sich das Tierheim sicher.

Noch einen Fehlschlag könnte Peaches auch sicher nicht verkraften, sind sich die Tierschützer bewusst. Die kleine Hündin freue sich schon auf ihr neues Heim bei hundeerfahrenen Menschen, die ihr endlich ein wirkliches Zuhause schenken. Nur kleine Kinder sollte es dort nicht geben, da Peaches schon schlechte Erfahrungen mit ihnen machen musste.

Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Wirbelwind Peaches vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de.

Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V. mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften und Vermächtnisse erreichen die Tierheimtiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“.