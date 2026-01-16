Tierheim Ilmenau: Glückskatzen suchen das Familienglück

Zwei herrliche schwarze Glückskatzenkinder, Raven und Shadow, sind im Tierheim gelandet, weil sich die Zweibeiner mit ihrer Aufzucht überfordert fühlten.
Schwarze Katzen gelten als Glücksbringer. Raven und Shadow hatten noch kein Glück, sie suchen ein Zuhause, wollen aus dem Ilmenauer Tierheim raus.
„Das war natürlich sehr traurig für die inzwischen sechs Monate alten Geschwisterkätzchen.
Aber in dem Alter steckt man das als Katze noch gut weg“, berichtet das Ilmenauer Tierheim.
Die süßen Samtpfötchen sind fit und putzmunter. Beide Brüderchen sind zwar anfänglich scheu, „Raven ist jedoch inzwischen bei seinen Bezugspersonen sogar verschmust, während Shadow sicher länger brauchen wird, bis er Vertrauen aufbaut“ erklären die Tierschützer zu ihren Schützlingen.
Deswegen wollen die schwarzen Glückskatzengeschwister nur zusammen in ihre neue Familie ziehen.
Wer sich Glück und pure Liebe nach Hause holen will, der solle schnell zum Kennenlerntermin ins Tierheim kommen.
Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Raven und Shadow vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de. Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden für die Tiere werden gerne genommen.