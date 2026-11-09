Tierheim Ilmenau: Für Kater Ilai war kein Platz mehr

Der wunderschön getigerte Kater Ilai musste leider im August ins Ilmenauer Tierheim, da sein Vorbesitzer ihn nicht in die neue Wohnung mitnehmen durfte. Das Katerchen musste also seine Umzugskartons fürs Heim packen. Dabei sei Ilai ein absoluter Hauptgewinn für jeden Katzenfan, ist sich das Ilmenauer Tierheim sicher. Denn das circa zwei Jahre alte Samtpfötchen ist extrem schmusebedürftig, sucht aktiv die Nähe zum Menschen und genießt jede Streicheleinheit in vollen Zügen, beschreiben die Tierschützer seine Charaktervorzüge.