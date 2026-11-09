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Tierheim Ilmenau Für Kater Ilai war kein Platz mehr

Jessie Morgenroth

Kater Ilai hat einen tollen Charakter – doch in der neuen Wohnung seiner Zweibeiner war kein Platzt für ihn. Er zog stattdessen ins Ilmenauer Tierheim. Seine Geschichte.

Tierheim Ilmenau: Für Kater Ilai war kein Platz mehr
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Kater Ilai ist ein Traum von einem Stubentiger – auch optisch gesehen. Foto: Tierheim Ilmenau

Der wunderschön getigerte Kater Ilai musste leider im August ins Ilmenauer Tierheim, da sein Vorbesitzer ihn nicht in die neue Wohnung mitnehmen durfte. Das Katerchen musste also seine Umzugskartons fürs Heim packen. Dabei sei Ilai ein absoluter Hauptgewinn für jeden Katzenfan, ist sich das Ilmenauer Tierheim sicher. Denn das circa zwei Jahre alte Samtpfötchen ist extrem schmusebedürftig, sucht aktiv die Nähe zum Menschen und genießt jede Streicheleinheit in vollen Zügen, beschreiben die Tierschützer seine Charaktervorzüge.

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Das junge Katerchen in seiner vollen Pracht. Foto: Tierheim Ilmenau

Freigang nach einer Eingewöhnungsphase wäre für den kastrierten Ilai wünschenswert. Ein liebevolles Umfeld mit engem Familienanschluss, in dem genügend Zeit für Kuschelstunden und gemeinsame Spieleinheiten vorhanden sind, wären wundervoll für ihn, ist sich das Tierheim sicher.

Wer denkt, der perfekte Kuschelpartner für Ilai zu sein, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Telefonnummer (03677) 671157 oder per E-Mail an: nachricht@tierheim-ilmenau.de. Spende für die Unterbringung und Verkostung sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V. mit der IBAN: DE45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de mit Angabe des Verwendungszwecks: „Kater Ilai“ möglich. Erbschaften und Vermächtnisse erreichen die Tierheimtiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden werden gern genommen.