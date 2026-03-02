Tierheim Ilmenau: Bekommt Streuner Rudi sein Happy-End?

Der zurückhaltende, wunderschöne Rudi sticht mit seiner rot-weiße Fellfärbung direkt ins Auge und weist sogar optische Ähnlichkeit mit Bob auf. Doch während Bob sich mittlerweile nach einem erfüllten Leben von dieser Welt verabschiedet hat, stehen Rudi noch einige irdische Jahre bevor, wird sein Alter doch auf etwa acht Jahre geschätzt. Rudi ist kastriert und sehr gut verträglich mit anderen Katzen. Er genießt sichtlich die Gesellschaft mit Artgenossen. Mit Menschen ist es da schon anders: „Aktiv sucht Rudi keinen Kontakt zu uns Zweibeinern“, berichtet das Tierheim über den Schützling. Er lasse sich jedoch liebevoll streicheln.