Tierheim Ilmenau: Bekommt Streuner Rudi sein Happy-End?

Jessie Morgenroth

Vor einigen Jahren ging die Geschichte der roten Straßenkatze Bob viral. In Ilmenau wartet ein ähnlicher Kater auf seine Menschen. Das ist Rudis Geschichte:

Ein schüchterner Schönling: Kater Rudi kam von der Straße ins Tierheim. Foto: Tierheim Ilmenau

Vor einigen Jahren erwärmte die Geschichte einer Britischen Straßenkatze die Herzen rund um den Globus: Bob, der Streuner, fand gemeinsam mit seinem Herrchen ein Happy-End. Doch auch in Ilmenau gibt es eine Streunerkatze, die ebenso auf ihr Glück wartet: Rudi, der Streuner.

Der zurückhaltende, wunderschöne Rudi sticht mit seiner rot-weiße Fellfärbung direkt ins Auge und weist sogar optische Ähnlichkeit mit Bob auf. Doch während Bob sich mittlerweile nach einem erfüllten Leben von dieser Welt verabschiedet hat, stehen Rudi noch einige irdische Jahre bevor, wird sein Alter doch auf etwa acht Jahre geschätzt. Rudi ist kastriert und sehr gut verträglich mit anderen Katzen. Er genießt sichtlich die Gesellschaft mit Artgenossen. Mit Menschen ist es da schon anders: „Aktiv sucht Rudi keinen Kontakt zu uns Zweibeinern“, berichtet das Tierheim über den Schützling. Er lasse sich jedoch liebevoll streicheln.

Bob der Streuner wurde vor einigen Jahren sogar verfilmt: Zu sehen sind hier Kater Bob mit Herrchen James Bowen (rechts) und Luke Treadaway, der im Film die zweibeinige Hauptrolle von James Bowen übernahm. Foto: dpa/Andreas Lambis

Schon seit 2024 im Tierheim

Rudi wohnt bereits seit Ende 2024 im Ilmenauer Tierheim und suche immer noch ein ruhiges Zuhause, in dem er frei seine Umgebung erkunden kann. Eine schöne Terrasse oder ein gesicherter Garten kämen laut Tierheim auch in Frage. „Gebt Rudi schnell die Chance auf ein freies und liebevolles Zuhause“, appellieren die Tierschützer abschließend an alle Katzenliebhaber.

Wer einen Termin zum Probestreicheln mit Rudi vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de. Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden für die Tiere werden gerne genommen.