Tierheim Hildburghausen: Michi und Michl sind auf der Suche

Kumpel oder Kumpeline fürs Leben

Michi und Michl sind auf der Suche nach dem perfekten Zuhause für immer. Die beiden sind sich sehr ähnlich und doch weder verwandt noch verschwägert. Allerdings klingen ihre Namen ähnlich und ihre Wünsche sind fast deckungsgleich. Sie suchen ein tolles Zuhause mit Klettermöglichkeiten und bequemen Bettchen, liebevolle Zweibeiner zum Schmusen und Spielen, schmackhafte Mahlzeiten sowie Gesellschaft von einer zweiten freundlichen Samtpfote, die vielleicht schon im neuen Zuhause wohnt und etwa gleichaltrig ist, damit sie der richtige Kumpel oder die richtige Kumpeline fürs Leben wird. Freigang nach angemessener Eingewöhnungszeit in eine verkehrssichere naturnahe Umgebung wäre sehr schön.