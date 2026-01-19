 
Michi und Michl sind zwei kleine Kater mit zwei großen Wünschen. Sie warten sehnlichst auf tierliebe Menschen, die ihnen ein neues Zuhause geben.

Tierheim Hildburghausen: Michi und Michl sind auf der Suche
Michl Foto: Tierheim

Die Tiere im Tierheim am Wald in Hildburghausen haben den Silvesterschrecken ohne große Schäden wohl verdaut und freuen sich auf ein gutes Jahr 2026. Sie hoffen, möglichst bald ein ähnliches Glück zu haben wie die rund 100 Tiere, die im Jahr 2025 erfolgreich in eine glückliche Zukunft vermittelt werden konnten. Die Website des Tierheims mit felligen Schützlingen auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist aktualisiert. Unter www.tsv-suedthueringen.de finden sich ganz tolle neue Freunde und Freundinnen für tierliebe Menschen.

„Bitte denken Sie jedoch immer daran, dass Tiere aus dem Tierschutz eine Geschichte mitbringen“, sagt Tierheimleiterin Jenny Schlegelmilch. „Wir kennen unsere Schützlinge sehr gut und wissen, welches neue Umfeld sie benötigen, was sie brauchen und was eher nicht passt.“ Daher freuen sich die Mitarbeiter des Tierheims auf viele Besuche während der Besuchszeiten donnerstags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 13 bis 15 Uhr. Aktuell hat das Tierheim sehr viele Katzen, die ein neues Zuhause suchen. Beispielhaft stehen dafür an dieser Stelle die beiden Jungkater Michi und Michl. Beide werden demnächst ein Jahr alt.

Kumpel oder Kumpeline fürs Leben

Michi und Michl sind auf der Suche nach dem perfekten Zuhause für immer. Die beiden sind sich sehr ähnlich und doch weder verwandt noch verschwägert. Allerdings klingen ihre Namen ähnlich und ihre Wünsche sind fast deckungsgleich. Sie suchen ein tolles Zuhause mit Klettermöglichkeiten und bequemen Bettchen, liebevolle Zweibeiner zum Schmusen und Spielen, schmackhafte Mahlzeiten sowie Gesellschaft von einer zweiten freundlichen Samtpfote, die vielleicht schon im neuen Zuhause wohnt und etwa gleichaltrig ist, damit sie der richtige Kumpel oder die richtige Kumpeline fürs Leben wird. Freigang nach angemessener Eingewöhnungszeit in eine verkehrssichere naturnahe Umgebung wäre sehr schön.

Michi und Michl warten sehnlichst auf einen Anruf von tierlieben Menschen unter 0151/59127424. Die Vermittlung erfolgt medizinisch grundversorgt gegen Schutzgebühr.