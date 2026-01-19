Tierheim Hildburghausen: Michi und Michl sind auf der Suche

Die Tiere im Tierheim am Wald in Hildburghausen haben den Silvesterschrecken ohne große Schäden wohl verdaut und freuen sich auf ein gutes Jahr 2026. Sie hoffen, möglichst bald ein ähnliches Glück zu haben wie die rund 100 Tiere, die im Jahr 2025 erfolgreich in eine glückliche Zukunft vermittelt werden konnten. Die Website des Tierheims mit felligen Schützlingen auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist aktualisiert. Unter www.tsv-suedthueringen.de finden sich ganz tolle neue Freunde und Freundinnen für tierliebe Menschen.