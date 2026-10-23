Immer öfter werden die Tierschützer auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit Fällen von Animal Hoarding konfrontiert. Diese beiden Worte, die auf Deutsch Tiersammelsucht bedeuten, beschreiben das Halten einer Vielzahl von Haustieren, die nicht oder nicht mehr artgerecht mit Futter und Wasser versorgt werden. Ihre Unterbringung ist meist hinsichtlich Platz und Hygiene unzureichend, die notwendige tierärztliche Versorgung fehlt. Denn bei den betroffenen Menschen fehlt häufig die Einsicht. Sie erkennen die unzureichenden Bedingungen und das Leid der Tiere nicht. Im Frühjahr musste eine große Anzahl Labrador-Mischlinge vom Veterinäramt gesichert und auf die umliegenden Tierheime aufgeteilt werden. Hermann, der nun im Tierheim Rohrer Berg in Meiningen wohnt, ist einer von ihnen. Ein lackschwarzer, eher zierlicher, unkastrierter Rüde. In seinen etwa zwölf Lebensmonaten hat er leider sehr wenig kennengelernt, weshalb ihm neue Menschen und auch Umweltreize oft suspekt sind.