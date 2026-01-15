Tierhaltung Mehr Fleisch aus besseren Ställen - Staatliches Logo später

Berlin - Beim Kauf von Koteletts oder Kassler schauen die meisten wohl zuerst auf den Preis. Auf vielen Packungen mit Fleisch und Wurst gibt es aber auch schon Etiketten zu den Haltungsbedingungen der Tiere. Und da tut sich etwas in den Kühlregalen: Auch bei Rindfleisch, das zuletzt zu drei Vierteln aus Ställen nur mit den gesetzlichen Mindestanforderungen stammte, gibt es nach Branchenangaben nun Bewegung zu mehr Produkten mit höheren Standards. Der Start eines staatlichen Logos soll jetzt erst später kommen, nämlich 2027.