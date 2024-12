Lehrberg (dpa/lby) - Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Mastbetrieb im Landkreis Ansbach beginnt das Veterinäramt nun mit Reihenuntersuchungen in anderen Geflügelbetrieben. Dabei werden in der sogenannten Schutzzone rund um den in Lehrberg ansässigen Ausbruchsbetrieb Halter von Hausgeflügel wie Hühner, Enten, Puten oder Gänse von Mitarbeitern stichprobenmäßig aufgesucht, wie das Landratsamt mitteilte.