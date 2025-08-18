Tiergartenfest: Hunderte kamen nach Neufang

Gut 500 Besucher fanden am Sonnabend den Weg nach Neufang zum traditionellen Sommerfest des Tiergartens. Wie berichtet, feiert die beliebte Freizeitstätte heuer das 40-Jährige ihrer offiziellen Eröffnung. Zum Jubiläum hatten sich die Macher einiges einfallen lassen: Eine Hüpfburg und ein Trampolin waren auf der Wiese gegenüber dem Einlass aufgestellt worden. Beim Zielwurf auf die Dosenpyramide galt es für die Kleinsten sich in Treffsicherheit zu üben. Auch Abkühlung durfte nicht fehlen: Diese genossen die Jungs und Mädchen bei einer zünftigen Wasserschlacht.