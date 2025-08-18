 
Tiergartenfest Hunderte kamen nach Neufang

Trampolin, Dosenwerfen und Tombola: Zur sommerlichen Jubiläumsparty hatten sich die Organisatoren einiges einfallen lassen.

 
Tiergartenfest: Hunderte kamen nach Neufang
Auf Augenhöhe mit den Alpakas. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Gut 500 Besucher fanden am Sonnabend den Weg nach Neufang zum traditionellen Sommerfest des Tiergartens. Wie berichtet, feiert die beliebte Freizeitstätte heuer das 40-Jährige ihrer offiziellen Eröffnung. Zum Jubiläum hatten sich die Macher einiges einfallen lassen: Eine Hüpfburg und ein Trampolin waren auf der Wiese gegenüber dem Einlass aufgestellt worden. Beim Zielwurf auf die Dosenpyramide galt es für die Kleinsten sich in Treffsicherheit zu üben. Auch Abkühlung durfte nicht fehlen: Diese genossen die Jungs und Mädchen bei einer zünftigen Wasserschlacht.

Das Kuchenbuffet richtete derweil der Verein „Tiere in Not aus“. Auch eine kleine Fressmeile mit leckeren Galettes, ofenfrischer Pizza oder Spezialitäten vom Grill war in direkter Nachbarschaft zum Festzelt im unteren Bereich der Anlage zu finden. Dicht umlagert war am Nachmittag der Tombolastand. Die 500 Lose im Topf konnten zuvor allesamt an den Mann gebracht werden. Zu gewinnen gab es mehrere hundert attraktive Preise, gestiftet von Sponsoren. Die nächste Tiergarten-Veranstaltung ist übrigens schon in Sicht: Die Halloween-Party am 31. Oktober.