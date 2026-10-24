Eines der beiden Stachelschweine, die kürzlich aus dem Tiergarten in Neufang bei Sonneberg entlaufen sind, ist tot. Es wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nähe des Hartsteinwerks im Sonneberger Stadtteil Hüttengrund überfahren. Eine Autofahrerin habe das bereits tote Tier bemerkt und die Polizei informiert, bestätigt Tiergartenmitarbeiterin Laura Schnetter. Der Unfallverursache habe sich nicht gemeldet. Auch eine Sonneberger Facebookgruppe hatte am Samstag davon berichtet.