Tiergarten Nürnberg: Schwer verletztes Löwenjunges nach Biss eingeschläfert

Normalerweise werde durch einen solchen Biss disziplinierendes Verhalten gezeigt. Allerdings habe der Löwenkater das Junge so sehr verletzt, dass es seine Hinterläufe nicht mehr bewegen konnte. Es handelte sich offensichtlich um einen Unfall, hieß es in der Pressemitteilung. Der Löwenkater sei nicht aggressiv gewesen.