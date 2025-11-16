 
Tiere Zwei tote Königspythons im Wald gefunden

Eine Spaziergängerin macht im Wald einen schaurigen Fund. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Tiere: Zwei tote Königspythons im Wald gefunden
1
Wer kann der Polizei helfen, den Eigentümer der toten Tiere zu finden? (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Arnbruck (dpa/lby) - Zwei tote Königspythons sind im Landkreis Regen ausgesetzt und tot gefunden worden. Eine Spaziergängerin habe die Schlangen zusammen mit einem Deko-Totenkopf in einem Wald bei Arnbruck entdeckt, teilte die Polizei mit. Zunächst habe sie von einem Tier in dem Totenkopf berichtet. Auf der Polizeiinspektion sahen die Beamten dann die zweite tote Schlange. Ob die Tiere lebend oder tot ausgesetzt wurden, konnte die Polizei bislang nicht sagen.

Von dem Eigentümer oder der Eigentümerin fehlt bislang jede Spur, wie es hieß. Wer jemanden mit mindestens zwei etwa 80 Zentimeter langen Schlangen kennt, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.