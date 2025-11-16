Tiere: Zwei tote Königspythons im Wald gefunden

Arnbruck (dpa/lby) - Zwei tote Königspythons sind im Landkreis Regen ausgesetzt und tot gefunden worden. Eine Spaziergängerin habe die Schlangen zusammen mit einem Deko-Totenkopf in einem Wald bei Arnbruck entdeckt, teilte die Polizei mit. Zunächst habe sie von einem Tier in dem Totenkopf berichtet. Auf der Polizeiinspektion sahen die Beamten dann die zweite tote Schlange. Ob die Tiere lebend oder tot ausgesetzt wurden, konnte die Polizei bislang nicht sagen.