Der Umzug erfolgte auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP). Ziel sei es, dass Rani und Savani in München eine eigene Matrilinie aufbauen - also eine weibliche Familienlinie. "Zuletzt nahmen die Spannungen, die von Kewa und Astra ausgingen, vermehrt zu, so dass wir Rani immer häufiger von der Herde abtrennen mussten", sagte Zoodirektor Jörg Junhold. Mit Blick auf die äußerst sozialen Herdentiere sei die Situation auf Dauer nicht optimal gewesen. "Insofern sind wir froh, dass wir beide Tiere an einen erfahrenen Elefantenhalter in der Nähe abgeben konnten."