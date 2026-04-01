Tiere Wolf kommt nach Angriff in Auffangstation unter

Wolf soll Angstreaktion gezeigt haben

Auch Fegebank geht von einer "Angstreaktion" des Tieres aus. Der Wolf habe sich über anderthalb Tage "vollkommen arttypisch" verhalten und "sich eher vorsichtig und menschenscheu" bewegt, sagte sie. "Und dann treibt es ihn mitten in das urbane Zentrum."

Der Wolf war nach dem Vorfall in Altona noch bis in die Innenstadt gelaufen und dort am Jungfernstieg von der Polizei eingefangen worden. Bis zu seinem Transport nach Niedersachsen war er im Wildgehege Klövensteen im Westen Hamburgs untergebracht und tiermedizinisch versorgt worden.

Nach Angaben von Umweltstaatsrätin Stefanie von Berg (Grüne) könne man davon ausgehen, dass der Wolf auf der Suche nach einem neuen Revier in die Stadt gekommen sei und dann die Orientierung verloren habe. "Das ist die Erklärung dafür, dass er immer weiter rein gegangen ist, anstatt umzudrehen", sagte sie.