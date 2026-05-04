Füssen (dpa/lby) - Ein Wolf ist nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) durch die Innenstadt von Füssen gestreift. Der Fachstelle Große Beutegreifer am LfU sei am vergangenen Donnerstag eine Aufnahme des Tieres übermittelt worden. Dass es sich dabei um einen Wolf handelt, sei inzwischen bestätigt worden, teilte eine Sprecherin des LfU am Montag mit. Weitere Informationen zu der Wolfssichtung lagen nicht vor. Der Wolf breitet sich auch in Bayern aus. Regelmäßig werden Exemplare gesichtet oder fotografiert, wie das LfU-Monitoring zeigt.