Tiere: Wolf aus Sachsen-Anhalt überfahren

Wölfe sind in Deutschland streng geschützt und dürfen nur in Ausnahmefällen gejagt werden. Es gibt allerdings vielerorts Kontroversen, weil Tierhalter sich über Verluste durch Wölfe beschweren. In Thüringen gibt es inzwischen nach Ministeriumsangaben wieder zwei Rudel in Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg) und in Ohrdruf (Kreis Gotha) sowie ein Paar im Südharz um Ilfeld (Kreis Nordhausen).