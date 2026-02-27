Tiere: Wie ein kleiner Affe zum Meme-Phänomen wird

"Das Interesse an vielen dieser Tiergeschichten hat damit zu tun, dass sie sich leicht uminterpretieren lassen. Tiergeschichten sind einfach – man muss nicht nach dem Warum fragen, man hat eine grundlegende Sympathie, für die es keine weitere Recherche braucht", erklärt der Philosoph Kai Denker, der sich mit Meme-Forschung befasst, im dpa-Gespräch. "Die Geschichten machen es durch die Komplexitätsreduktion leicht, Empathie zu empfinden. Es ist eine Art Wohlfühlregion – das kann dann auch eine Art Eskapismus sein", sagt er.

"Viele sind leicht übersetzbar in Heldengeschichten, in denen das Dramadreieck aus Held, Täter und Opfer zu finden ist. Hier ist Punch das Opfer, der andere Affe der Täter. Es waren zum Beispiel Kraftsportler zu sehen, die sich damit motivieren, zu trainieren, um Punch zu verteidigen", erläutert Denker.

Ein Meme auf X zeigt in Anlehnung an den Science Fiction-Film "Planet der Affen" einen grimmigen Affen mit Gewehr und einem Stofftier-Orang-Utan im Arm - und will damit suggerieren: Im Jahr 2030 wird Punch Rache nehmen.