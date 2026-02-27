Tiere: Wie ein kleiner Affe zum Meme-Phänomen wird

Tokio - Es ist eine Geschichte, die Millionen Menschen in aller Welt zu Tränen rührt: Das Schicksal des kleinen Japanmakaken mit dem Namen Punch, der in einem Zoo nahe Japans Hauptstadt Tokio nach der Geburt von seiner Mutter verstoßen wurde und Trost bei einem Spielzeug-Orang-Utan findet. Herzzerreißende Videos des kleinen Affenjungen, wie er von anderen Makaken im Gehege gejagt wird und dabei sein Stofftier hinter sich her zerrt, gehen viral - und haben Punch in unzähligen Memes zum Sinnbild für die Krisen unserer Zeit, für Vereinsamung, aber auch für Widerstandskraft gemacht.