Tiere Wie die Debatte um den Wolf eine Region spaltet

Die Bedenken gegen Schutzzäune von Outdoor-Zentrum-Betreiber Köhnlein kann ein Sprecher des Naturschutzbundes (Nabu) Hessen nicht ganz nachvollziehen - und bietet Beratung durch Experten sowohl für den Weidetierschutz als auch bei Informationsangeboten für die Gäste an. Der Nabu unterstützt die Klagen der drei anderen Verbände.

Für Tierhalter müsse generell klar sein, dass die Wiederansiedlung des Wolfes Änderungen in der Landschaftsnutzung mit sich bringe, sagt der Nabu-Sprecher. "Ohne Herdenschutz geht es nicht." Schafhaltern komme zugleich eine wichtige Rolle in der Landschaftspflege zu, deshalb müssten sie unterstützt und der Herdenschutz vom Land gefördert werden.

Bürgermeisterin: Thema belastet Menschen

Die Greifensteiner Bürgermeisterin Marion Sander (parteiunabhängig) sieht die Debatte um den Wolf mit gewisser Sorge, will in der Sache aber neutral bleiben - auch wenn sie sowohl Argumente von Tierhaltern als auch Wolfsbefürwortern nachvollziehen kann. "Ich muss mich an die gesetzlichen Grundlagen halten", sagt Sander.

Im Juni hatte die Bürgermeisterin selbst einen Schlagabtausch bei der Veranstaltung "Der Wolf in Mittelhessen" erlebt. Grenzen sieht sie überschritten, wenn etwa Jäger durch Anfeindungen im Netz bedroht und Feldwege versperrt würden. "Mir macht Sorgen, dass so ein Thema die Menschen so belastet."