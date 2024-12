Tiere: Weißstörche mit mehr Brutpaaren und mehr Jungtieren

"Damit hat sich die Zahl der Weißstorchbrutpaare in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt. Das sind insgesamt 30 Brutpaare mehr als im letzten Jahr und ist mit Abstand die bisher höchste Anzahl an Weißstorchbruten in Thüringen seit 1963", sagt Klaus Schmidt, ein Storchenexperte des Nabu Thüringen.