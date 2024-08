Tiere: Waschbären an den Pelz: Verband plädiert für mehr Stadtjäger

Waschbären breiten sich aber auch zunehmende in Städten aus. "Da droht ihnen wenig Ärger und sie finden reichlich Nahrung in unseren Abfällen", so Anders. Mehr Stadtjäger könnten an der Stelle helfen, aber auch finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von Lebendfallen.

Waschbär-Burger als Lösung nicht so einfach

Schießen Jäger einen Waschbären, könnten sie etwa das Fell abziehen und verkaufen. Denkbar sei auch die Tiere ausstopfen zu lassen, oder die Körper kostenpflichtig von Experten entsorgen zu lassen. "Am nachhaltigsten wäre es natürlich, das Fleisch zu verwenden", so Anders. Aber auch das sei eine Kostenfrage. Denn wie bei anderem Wildfleisch müsste auch potenzieller Waschbär-Braten auf spezielle Parasiten untersucht werden, was mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden sei.

Eine finanzielle Unterstützung dafür sei aktuell aber nicht geplant, heißt es in der Ministeriumsantwort auf die kleine Anfrage. Gleichwohl betont auch das Ministerium, dass die Nutzung des Fleischs sinnig sei: "Aus Sicht der Landesregierung ist eine möglichst effektive Verwertung erlegter Tiere zur Ressourcengewinnung (vor allem als Lebensmittel) anzustreben, soweit dem nichts entgegensteht (zum Beispiel Genussuntauglichkeit bei Krankheit, Parasitenbefall)."

Jagd auf Tiere nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss

Am Abschuss der Waschbären gibt es aber auch Kritik. Der Nabu verweist etwa darauf, dass die Jagd nach den Tieren nicht unbedingt dazu führt, dass die Population nachhaltig verringert wird: Die Kleinbären könnten Verluste ausgleichen, in dem sie sich verstärkt fortpflanzten. Allerdings sprechen auch die Naturschützer davon, dass sich die Pelzträger lokal durchaus negativ auf die heimische Tierwelt auswirken können.