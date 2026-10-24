Tiere Warum die Igelhilfen in Sachsen momentan viel zu tun haben

Hochsaison bis in den Winter

Dass im Herbst so viel zu tun ist, liegt laut Görner daran, dass Igel ihre Jungen erst sehr spät im Jahr bekommen, oft erst im August oder September. Damit ein Igel seinen Winterschlaf antreten kann, sollte ein Jungigel mindestens 500 bis 600 Gramm wiegen. Igel finden aber immer schwerer Futter. Bei Kälte nehmen sie irgendwann nicht mehr zu, weil sie zu viel Energie verbrennen. Teilweise wiegen die in Radebeul abgegebenen Igel nur 250 Gramm. Dazu bringen Menschen immer wieder verletzte Igel, die sich etwa durch Gartengeräte Schnittwunden zugezogen haben.