Forchheim (dpa/lby) - Ein vierjähriges Kind ist in Forchheim von einem Hund gebissen worden. Das Kind sei dabei zu Boden gestürzt, teilte die Polizei mit. Zuvor habe ein Mann mit dem Hund die Straße überquert, um zu seinem Fahrzeug zu gelangen. Der Hund sei dabei auf das Kind zugerannt. Nach dem anschließenden Biss sei der Mann mit seinem Auto einfach weggefahren. Über die Schwere der Bissverletzung gibt es bislang keine Information. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalles.