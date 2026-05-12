Aschaffenburg (dpa/lby) - Eine Gänsefamilie ist in Unterfranken von der Polizei bis zum Mainufer begleitet worden. Die Tiere hatten sich vom Fluss aus auf den vielbefahrenen Stadtring in Aschaffenburg begeben, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten begleiteten die Erwachsenen und die Jungtiere zu Fuß und mit einem Streifenwagen über mehrere Ampeln. Schließlich ging es über einen Fußweg zurück zum Ufer. Rund 300 Meter legte die Familie zurück, ehe sie wieder am Wasser war.