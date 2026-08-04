Tiere und Hitze: Hitzeschutz für Weidetiere - Tierhalter in der Pflicht

Pirna/Dresden (dpa/sn) - Tiere auf der Weide dürfen nicht schutzlos Hitze und Trockenheit ausgesetzt sein. Angesichts hoher Temperaturen haben Veterinärbehörden auf den Witterungsschutz für Weidetiere hingewiesen. "Die anhaltenden Sommertemperaturen führen derzeit zu immer mehr Hinweisen und Anzeigen aus der Bevölkerung. Viele Bürger melden Nutztiere, die ohne ausreichenden Sonnenschutz auf den Weiden stehen", teilte das Landratsamt in Pirna mit. Besonders oft seien Schafe, Pferde und Rinder betroffen.