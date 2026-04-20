Dieser kann Dobler zufolge krank werden, weil es sich bei ihm um einen Fehlwirt handelt. "Die Viren oder Bakterien haben sich im Laufe der Evolution so gut an ihre natürlichen Wirte angepasst, dass sie diese nicht mehr schädigen."

Die Lyme-Borreliose ist dem LGL zufolge die häufigste, FSME die zweithäufigste zeckenübertragene Krankheit in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut hat in diesem Jahr bisher 918 Fälle von Lyme-Borreliose und 11 FSME-Fälle in Deutschland registriert (Stand: 13. April).

Beide Krankheiten werden laut LGL im Wesentlichen durch den Stich infizierter Zecken verursacht. FSME-Viren können nach Angaben von Dobler aber auch über die Rohmilch infizierter Tiere wie Ziegen und Schafe übertragen werden. In Deutschland komme das aber sehr selten vor.

Doch nicht jede Zecke überträgt die Erreger. Viele Zecken sind mit den Borrelien infiziert, dies sei bei den FSME-Viren aber nicht der Fall, sagt Mackenstedt. FSME-positive Zecken kommen in mehr oder weniger kleinen räumlichen Arealen vor, die manchmal nicht größer seien als ein Fußballfeld.

Wie sollte man sich schützen?

Dobler empfiehlt lange, helle Kleidung, auf der man die Zecken gut sieht. Außerdem sollte man die Hosenbeine in die Strümpfe stecken. Auch zeckenabweisende Mittel auf Kleidung und unbedeckter Haut können laut dem LGL schützen.

Nach einem Aufenthalt in der Natur sollte man sich unbedingt intensiv absuchen, betont Dobler. "Die Zecken stechen nicht sofort, sondern krabbeln meistens zwei bis vier Stunden auf dem Körper und suchen sich eine geeignete Stelle." Außerdem dauere es eine Zeit, bis sich die Zecken mit ihren Mundwerkzeugen durch die Haut gearbeitet und darin mit ihrem Stachel festgesetzt hätten.

Wer eine Zecke bei sich entdeckt, sollte diese so schnell wie möglich entfernen, denn das kann eine Übertragung der Borreliose-Erreger verhindern. Diese befänden sich im Magen der Zecke und verwandelten sich, wenn die Zecke Blut sauge, sagt Dobler. Deshalb würden diese erst nach etwa 24 Stunden übertragen.