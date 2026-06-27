Tiere: Trockenheit und Hitze setzen Fröschen und Kröten zu

Erfurt (dpa/th) - Frösche, Kröten, Molche: Auch manche Tiere haben mit der Hitze zu kämpfen. Für Amphibien können die hohen Temperaturen und die Trockenheit zur Überlebensfrage werden, wie Felix Bochdalofszky von der Natura 2000-Station Auen, Moore, Feuchtgebiete erklärte. Die Organisation ist in Thüringen Ansprechpartner für Belange im Amphibien- und Reptilienschutz, Kooperationspartner ist unter anderem der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen. Amphibien sind eine der am stärksten gefährdeten Artengruppen.