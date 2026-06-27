Tiere: Trockenheit und Hitze setzen Fröschen und Kröten zu

Doch auch nachdem die Metamorphose abgeschlossen ist, können ihm zufolge die hohen Temperaturen für die Tiere problematisch sein. Denn die Jungtiere halten sich meist weiterhin an ihrem Laichgewässer auf. Wenn diese austrocknen, kann es sein, dass die kleinen Hüpferlinge nicht genug Nahrung finden oder dort einfach im Gelände austrocknen. Doch auch ausgewachsene Tiere litten unter den Temperaturen. "Die brauchen eben auch kühlere oder feuchtere Rückzugsorte", so Bochdalofszky.