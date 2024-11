München/Nürnberg - Mehrere Tierheime in Bayern haben einen Aufnahmestopp für Igel verhängt. Nach den Einrichtungen in Nürnberg und Augsburg hat auch München, das nach eigenen Angaben größte Tierheim in Süddeutschland, keinen Platz mehr für in Not geratene Stacheltiere. Die gerade erst gestartete Saison sprenge "alle Erwartungen". Bis Mitte November seien schon weit über 1.000 Igel aufgenommen worden - so viele wie noch nie.