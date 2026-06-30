Tiere Storchennest in Ostro sorgt für Zwist

Petition für Storchennest stößt auf Resonanz

Tierfreunde haben inzwischen unter dem Slogan "Rettet das Storchennest in Ostro" eine Online-Petition gestartet. Bislang haben mehr als 350 Menschen sie signiert. "Seit drei Jahren gehören die Störche zu unserem Ort und zu unserer Heimat. Ihr Nest in Ostro ist längst mehr als nur ein Brutplatz - es ist ein Symbol für Natur, Leben und Hoffnung geworden", heißt es im Text der Petition. Gerade heute, wo immer mehr Lebensräume verloren gingen, sollte man alles dafür tun, solche besonderen Orte zu bewahren statt zu zerstören, so der Inhalt der Petition.

Storch als Symbol für Fruchtbarkeit und Neubeginn

Für die Schkodas geht es noch um mehr. Sie möchten das Engagement von Familienvater Konrad als eine Art Vermächtnis bewahren. Für Konrad Schkoda waren die Tiere etwas Besonderes, ihre Rückkehr im Frühjahr leitete jene Jahreszeit ein, die gerade bei den Sorben in der Lausitz mit Bräuchen wie dem Osterreiten ausgiebig gefeiert wird. Der Storch solle als Symbol für Fruchtbarkeit und Neubeginn bleiben, findet die Familie.