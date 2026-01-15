Tiere: Seltener Schneehase wird in bayerischen Alpen erforscht

München (dpa/lby) - Das Vorkommen des in den bayerischen Alpen extrem seltenen Schneehasen soll genauer erforscht werden. Mithilfe von Wildtierkameras wollen Experten den scheuen Tieren auf die Spur kommen, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilte. Die Bilder sollen unter anderem von Jägern und Förstern bereitgestellt werden. Sie nutzen solche Kameras ohnehin, um Tiere für die Jagd zu beobachten. 2028 soll dann eine Karte veröffentlicht werden, die zeigt, wo der Alpenschneehase im Freistaat vorkommt.