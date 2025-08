Tiere schwarz-gelb gestreift Sind Wespen so aggressiv - oder ist der Mensch das Problem?

Auch am Kopf gibt es einen Unterschied: Der knallig-gelbe Kopf der Wespe habe einen schwarzen Punkt, das Haupt der Biene sei "eher braun". Besonders gut lassen sich beide aber an ihrem Flugziel ausmachen: Bienen, zu denen übrigens auch die Hummeln zählen, sind Menschen schnuppe und sie kommen nicht bewusst an den Tisch. "Das sind keine Fleischfresser, sondern sie holen ihre ganzen Proteine aus Pollen", sagt Galizia.

Gut zu wissen ist übrigens auch, was Schwebfliegen sind. Diese sehen ähnlich aus wie Wespen, sind aber komplett harmlos. Sie können nicht mal stechen. "Eine Schwebfliege schwebt. Wenn ein Insekt in der Luft länger still steht, dann ist es keine Wespe und keine Biene. Die würden runterfallen", erklärt Galizia.

Zwar würde eine Wespe manchmal auch ganz kurz schweben. "Aber wenn eine Wespe an eine Futterstelle geht, zieht sie immer vor, zurück, links, rechts. Die Schwebfliege steht in der Luft wirklich still."