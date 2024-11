Tiere: Rotes-Panda-Baby gestorben - Zoo gibt Feuerwerk die Schuld

In Großbritannien wird am 5. November traditionell mit Freudenfeuern, Raketen und Böllern an das vereitelte Attentat auf den englischen König James I. im Jahr 1605 erinnert, der in Personalunion auch König von Schottland war. Die katholischen Verschwörer um Guy Fawkes wollten den protestantischen König bei der Eröffnung des Parlaments in London mit einer Explosion töten. Dafür sammelten sie im Keller des Oberhauses Schießpulver. Doch der Plan flog auf.