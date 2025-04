Schließlich nach mehr als zweieinhalb Stunden habe sich die Entenmama einen Ruck gegeben und sei ebenfalls in die Transportbox gegangen. Die Retter schlossen die Kiste und brachten die Tiere zur Isar. Angekommen an dem kühlen Nass, genossen die Enten ihr erstes Bad in Freiheit, so die Feuerwehr.